Юрист рассказал о наказании для изрисовавших «Буран» вандалов

Уличным художникам, которые разрисовали недостроенный космический челнок «Буран», может грозить штраф около 70 тыс. руб., либо арест на срок до 40 суток. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и СЕО консалтинговой̆ группы vvCube Вадим Ткаченко. Юрист отметил, что Байконур находится на территории Казахстана, а поэтому и рассматриваться дело будет в соответствии с законами республики.

«Байконур находится на территории Казахстана и там свои законы, хотя космодром и находится в аренде у России. Что касается законодательства Казахстана, то вандализм, то есть осквернение зданий, иных сооружений, памятников истории и культуры, по ст. 294 УК РК наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (до 69 500₽ — «Газета.Ru») либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Это ст. 294 с изменениями, внесенными Законом РК от 12.07.2018 №180-VІ. И все же нужно учитывать и соизмерять размер причиненного вреда и, следовательно, изучать конкретные действия и обстановку, где это было совершено. Как видно на фотографии, данный объект не особо похож на охраняемый», — сообщил Вадим Ткаченко.

Ранее в Сети появились снимки, сделанные в монтажно-заправочном комплексе Байконура, где стоял недостроенный корабль. Авторы граффити оставили на челноке надписи: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». В Роскосмосе заявили, что после произошедшего необходимо оперативно передать объект в один из музеев космонавтики.