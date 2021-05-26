Мать россиянки Сапеги прокомментировала задержание дочери в Минске

Мать россиянки Софии Сапеги Анна Дудич прокомментировала задержание дочери в Минске. Об этом сообщает RT.

Женщина рассказала, что для спасения дочери обращалась в МИД, оставляла письмо на сайте администрации президента России. Она выразила надежду на то, что российские правоохранительные органы и Белоруссия смогут разобраться в случившемся.

Дудич добавила, что накануне общалась с консулом в посольстве России, который дал некоторые рекомендации и пообещал найти способ посетить Софию.

Женщина отметила, что не знает, по какой причине задержали ее дочь. Она предположила, что это связано лишь с тем, что девушка была спутницей Романа Протасевича.

По словам матери задержанной, ее шокировала запись допроса Софии, на которой та называет себя редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где размещают личные данные сотрудников внутренних дел.

Ранее россиянка Сапега дала признательные показания в минском СИЗО.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.