В США женщины-полицейские сообщили об изнасиловании коллегами на работе

В США женщины-офицеры полиции подали иск против старших офицеров из 1-го участка констеблей округа Харрис (штат Техас), обвинив их в неоднократном изнасиловании. Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, старшие офицеры специально отобрали молодых латинских женщин без предварительной подготовки для участия в «холостяцких вечеринках», где они приставали к своим коллегам перед руководителями.

После того, как женщины сообщили о домогательствах и попросили о переводе, их понизили в должности.

Констебль округа Харрис Алан Розен отверг обвинения женщин и сказал, что внутреннее расследование, которое он заказал несколько месяцев назад, показало, что на тайных вечеринках, которые были предназначены для поимки жертв торговли людьми, не было нарушено никаких законов.

«Я категорически против сексуальных посягательств и сексуальных домогательств и никогда не позволю создать враждебную рабочую среду», — сообщил Розен.