Британец женился на своей школьной любви спустя 22 года разлуки

В Великобритании 41-летняя Хелен Маршалл и 42-летний Грэм Ричардсон поженились спустя 22 года разлуки. Об этом пишет Daily Mail.

Пара познакомилась еще в школе. После девяти месяцев романтических прогулок Грэм сделал Хелен предложение. Однако родители влюбленных волновались, что они еще слишком молоды. После того, как Грэм поступил в колледж, пара разошлась.

Спустя 20 лет бывшие возлюбленные встретились, но уже оба состояли в отношениях, их дети ходили в одну школу, поэтому они видели друг друга издалека.

Когда они оба расстались со своими супругами, Хелен связалась с Грэмом на Facebook. Их отношения возобновились. Грэм снова сделал Хелен предложение сделал предложение с тем же обручальным кольцом, которое он подарил ей, когда им было по 15 лет.

Мужчина рассказал, что будучи юным усердно работал по выходным, чтобы накопить денег и купить своей девушке обручальное кольцо с бриллиантом.

«Это была значительная сумма денег, но я не могу вспомнить сейчас, сколько именно. Мой друг думал, что я вор», — вспоминает Ричардсон.

По словам пары, их история является примером «правильного финала».