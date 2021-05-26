Белый дом сообщил, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО

Власти США расследуют каждое сообщение о вторжении НЛО в свое воздушное пространство и относятся к этому со всей серьезностью. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», — сказала она.

Кроме того, Псаки ответила на вопрос, будет ли полностью обнародован доклад об НЛО, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

По ее словам, президент США Джозеф Байден поддерживает подготовку этого доклада.

«Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства», — сказала она.

Псаки добавила, что офис директора Национальной разведки сам решит, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто.