Роспотребнадзор обнаружил новый признак осложнений у больных COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили новый признак поражения сосудов у больных COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Роспотребнадзор.

«Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты с высоким показателем этого маркера позднее стали чувствовать себя намного хуже. При этом повышение уровня эндотелина-1 было выявлены и у лиц, контактировавших с больными.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у перенесших коронавирус стали чаще появляться осложнения.