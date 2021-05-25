МВД России удалило Тихановскую из базы розыска

Российское Министерство внутренних дел удалило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы разыскиваемых лиц.

При попытке сделать запрос о розыске Тихановской на сайте ведомства на электронную почту приходит письмо о том, что такого человека в базе нет.

«Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют», — указано в письме.

Светлана Тихановская была внесена в базу разыскиваемых лиц российского МВД в октябре 2020 года. Впоследствии в ведомстве пояснили, что не возбуждали уголовных дел против лидера белорусской оппозиции, ее внесение в список объясняется тем, что МВД России формирует межгосударственный информационный банк на основании соглашений об обмене данными в сфере борьбы с преступностью, заключенными в рамках СНГ.