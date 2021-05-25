«Справедливая Россия» предложит выплачивать всем гражданам по 10 тыс. руб. в месяц

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что фракция внесет в Госдуму законопроект о ежемесячной безусловной выплате всем россиянам по 10 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение, что мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, в этой связи внесем (законопроект — прим. ред. Газета.Ru) этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва», — сказал Миронов.

По его словам, это нововведение будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в стране.

Миронов пояснил, что средства на такие выплаты можно получить из доходов от продажи углеводородов, которые «лежат мертвым грузом» в Фонде национального благосостояния. Сумма этих доходов составляет 13,5 трлн рублей, 90% от которых Миронов предложил направлять в Фонд национального народосбережения, откуда будет финансироваться справедливый базовый доход (регулярная выплата со стороны государства гражданину).

В качестве альтернативы получения средств председатель партии предложил ввести государственную монополию на оборот и производство этилового спирта.

«Справедливая Россия» планирует начать осуществление выплат с наименее защищенных слоев населения и постепенно двигаться в сторону выплаты каждому россиянину.

Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, как победить бедность раньше, чем планирует правительство.