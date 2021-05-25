В Петербурге прокомментировали сообщения об отсутствии коек для больных COVID-19

В городском комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали сообщение о закончившихся койках в госпитале «Ленэкспо». Об этом сообщает РИА «Новости».

Интернет-издание «Фонтанка.ру» ранее сообщило о том, что в отделении «Ленэкспо» полностью закончились свободные койки.

«В «Ленэкспо» заняты 89 коек, из них три реанимационных. Говорить о том, что в «Ленэкспо» закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать «Ленэкспо». У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что на данный момент в Петербурге свободно 15,7% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что после майских праздников в Санкт-Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом.