В Югре заинтересовались опытом Якутии, где ввели обязательную вакцинацию
Губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии, где ввели обязательную вакцинацию для населения. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Якутии будут штрафовать работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников. За нарушение работодателям будет грозить штраф от 200 тыс. рублей, а работники в случае необоснованного отказа от вакцинирования могут быть не допущены к работе.
«Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» высказал идею расширить якутскую программу обязательной вакцинации на все регионы России по примеру Якутии.
«Ввести обязательную вакцинацию людей из групп риска по производственным показаниям можно и на федеральном уровне — законодательно», — заявил он.