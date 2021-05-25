Ветеран «Альфы» объяснил, почему о предотвращении теракта в Норильске стало известно спустя месяц

Президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему информация о предотвращении теракта в Норильске появилась в публичном поле только спустя месяц.

«Очень важно отработать все оперативные связи задержанных людей, чтобы в эту воронку для расследования попало как можно больше сподвижников тех, кто принимал в этом какое-то пассивное или активное участие. До этого времени лучше не озвучивать информацию, чтобы не напрячь сподвижников, а полностью по ним отработать и нейтрализовать всех людей, замешанных в этом преступлении», — объяснил Филатов.

Он также рассказал, что преступники могут сообщать необходимую информацию не сразу после задержания, поэтому до выяснения всех обстоятельств произошедшего важно сохранять полную секретность.

При этом Филатов отметил, что двадцать лет назад «вообще никто никак бы не информировал о таких предотвращениях терактов».

«Раньше было меньше информации о работе ФСБ, но это, видимо, веление времени и требование гражданского общества. На период относительного затишья с точки зрения террористической активности гражданскому обществу необходимо видеть и знать, что силовики работают. Сейчас есть этот запрос, и власть так реагирует, что нужно подсвечивать работу силовиков», — объяснил он.

Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) теракта в Норильске.

Уточняется, что 22 апреля силовики задержали сторонника «Исламского государства» (организация запрещена в России)*, который планировал устроить взрыв 9 мая в местах массового скопления людей.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признанная террористической и запрещенная на территории России организация по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.