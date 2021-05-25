Экс-сотрудники МВД получили срок за рассылку отравленных писем в посольства

Бывшие сотрудники краснодарского МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников получили срок за рассылку писем с ядовитым веществом в посольства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда, где рассматривалось дело.

«Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова — к 14 годам строго режима», — рассказали в инстанции.

При этом сторона обвинения запрашивала для Котоманова и Красильникова 18 и 16 лет колонии соответственно.

Бывшие правоохранители обвинялись в незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на лиц, находящихся под международной защитой, покушении на контрабанду ядовитых веществ, организации террористического сообщества и покушении на теракт.

Котоманова и Красильникова задержали в июле 2019 года. По данным ФСБ, они изготовили и направили в посольства иностранных государств, руководителям НАТО и Евросоюза 200 писем с текстами на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка с ядовитой хлористой ртутью.