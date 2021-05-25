В России выявлено 7 884 новых случая коронавируса

В России выявлено 7 884 новых случая коронавирусной инфекции, умерли за сутки 393 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 8 406 случаев инфекции.

Отмечается, что из числа новых зараженных 11,9% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 8 743 человека.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 2075 случаев COVID-19, 57 человек умерли, 2 208 выздоровели.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (5), в Магаданской области (4), Еврейской автономной области (1), Чукотском автономном округе (1).

В общей сложности в России зарегистрировано 5 017 795 случаев коронавируса, 119 194 умерших и 4 632 955 выписанных.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у перенесших коронавирус стали чаще появляться осложнения.