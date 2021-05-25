В МИД Польши заявили, что Романа Протасевича избивали в тюрьме

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича избивали в тюрьме. Об этом дипломат сказал в эфире Польского радио.

«На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека», — сказал Яблоньский, комментируя показанное телеканалом «Беларусь 1» видео с Протасевичем, где он сообщил, что не имеет никаких проблем со здоровьем.

По словам Яблоньского, польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками молодого человека, которые якобы сказали, что также не осведомлены о состоянии здоровья Павла.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.