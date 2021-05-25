Невролог назвал зевоту предвестником инфаркта

Врач-невролог Александр Евдокимов заявил о том, что зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, людям, которые начали замечать за собой зевоту слишком часто, необходимо пойти ко врачу.

«Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам. <…> Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния», — подчеркнул Евдокимов.

По мнению врача-невролога, необходимо задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха.

Кроме того, эксперт отметил, что в том случае если человек зевает после того, как плотно пообедал, перед сном или после него, а также в душном помещении, то в этом нет ничего страшного и необычного.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев заявил, что к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет могут привести красное мясо, сыр и яйца. По словам медика, частое употребление данных продуктов может пагубно сказаться на здоровье.