Мэр Нижневартовска покинул свой пост

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов заявил, что покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что не мог допустить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю его команду.

«Команда администрации работает, выполняет свои обязанности и поставленные задачи, сможет обеспечить жизнедеятельность города», — написал градоначальник.

Также Тихонов добавил, что губернатор Югры Наталья Комарова уже согласовала его решение об увольнении. Новый мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре 2021 года.