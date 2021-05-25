Россияне рассказали, в каких городах планируют провести отпуск

Большинство россиян (86%) хотят провести свой летний отпуск в городах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследований сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

Отмечается, что 54% опрошенных вовсе не собираются отдыхать этим летом.

Из тех, кто не откажется от отпуска, 26% хотели бы оформить его в июне. 35% россиян намерены отдыхать в июле, 39% — в августе.

Самыми популярными среди российских городов для путешествий стали Москва и Московская область (14%), на второй позиции оказался Крым (12%). Каждый десятый опрошенный россиянин предпочел Сочи для отдыха, 7% — Санкт-Петербург, 5% — Анапу, 4% — Краснодар, а 2% — Геленджик.

26% граждан отправятся в отпуск на автомобиле, четверть опрошенных — на самолете, 19% — на электричке или поезде, а 18% останутся в своем городе.

Ранее сообщалось, что траты россиян на туристические путевки на майских праздниках выросли почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.