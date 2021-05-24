В центре Гамалеи оценили прогноз ВОЗ о возможном появлении нового вируса

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что человечество рано или поздно столкнется с новой пандемией, возможно, более опасной, чем пандемия COVID-19.

«Это только область предположений, возможностей — она всегда существует. Конечно, это может быть. Никто не ожидал, что в 2019 году такая история произойдет. То же самое может произойти и еще раз, но это пока не подкреплено никакими конкретными данными. Дело в том, что группа коронавирусов относится к семейству бета-коронавирусов, куда входит SARS, MERS и SARS-CoV-2. Они все неожиданно возникли, но первые два, SARS 2002 года и MERS 2014 года ни к каким особым последствиям не привели», — рассказал Бутенко.

Специалист также отметил, что коронавирусы характерны своей склонностью к частым мутациям, в связи с чем сложно предугадать дальнейшее развитие вируса.

Одним из возможных способов прогнозирования будущей эпидемиологической картины, по словам вирусолога, является жесткий контроль за всеми формами вирусов.

«Важно вести контроль за циркуляцией всех возможных вирусов, который и сейчас проводятся уже в лабораториях, но его нужно расширить значительно, чтобы прослеживать ситуацию по изменению вирусов и учитывать возможность изменения их свойств в худшую сторону… Основной способ таких прогнозов — тщательный контроль за существованием всех возможных вирусов, даже тех, которые еще не было в природе, но они могут появиться», — объяснил он.

В любом случае, как подчеркнул Бутенко, пример последних десятилетий показывает, что появление новых вирусов плохо предсказуемо.

«Взять пример хотя бы этих трех вирусов: это факт, что они возникают и вызывают неожиданные последствия. Кроме того, можно назвать много примеров появления новых вирусов, по крайне мере, на протяжении последних двадцати лет, о которых никто ничего не знал: вирус Эбола, лихорадка Ласса, Марбург, лихорадка Зика. Самые неожиданные происходят изменения, которые представляют угрозу для здравоохранения», — заключил профессор.

Ранее Гебрейсус в ходе выступления на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что «это не последний раз, когда мир сталкивается с угрозой пандемии».

«Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот», — сказал глава ВОЗ.