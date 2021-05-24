Минтранс Белоруссии заявил об угрозе ХАМАС взорвать рейс Ryanair над Вильнюсом

Минтранс Белоруссии заявил, что информация о минировании самолета Ryanair поступила по электронной почте от имени организации ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве опубликовали текст письма.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Минск не оказывал давления на принятие командиром судна Ryanair решения о посадке в столице Белоруссии. Также, по словам главы Минтранса Артема Сикорского, Белоруссия приглашает Литву совместно разобраться в инциденте с самолетом.

При этом в Минске надеются, что ЕС не введет запрет на полеты через Белоруссию, подчеркнул Сикорский.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.