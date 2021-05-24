Задержанный в Минске создатель Telegram-канала NEXTA просил пилотов отказаться от посадки

Пассажирка самолета компании Ryanair рассказала, что задержанный в Минске создательTelegram-канала NEXTA Роман Протасевич просил пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, как только пилоты объявили о приземлении, журналист подошел к членам экипажа и сказал: «Не делайте это. Они убьют меня, я беженец».

В ответ пилоты заявили, что обязаны посадить судно, так как авиакомпания связана международными соглашениями.

Пассажирка также опубликовала в сторис снимок, сделанный во время ожидания вылета в Минске. На нем изображен мужчина в форме, который следит за путешественниками. Снимок сопровождает подпись: «К нам относились, как к заключенным».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.