Суд отменил приговор выстрелившему в школьницу полицейскому

Московский городской суд отменил приговор в отношении бывшего полицейского Ивана Князева, который ранее получил условный срок за выстрел в школьницу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным Мосгорсуда, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале марта текущего года Симоновский районный суд приговорил Ивана Князева к трем годам лишения свободы условно по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия). Кроме того, он не сможет в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Москве. 33-летний полицейский выстрелил из травматического пистолета в ногу 13-летней девочке, которую в дальнейшем госпитализировали, однако у нее не было серьезных повреждений. Следствию подросток заявила, что мужчина приставал к ней. Позднее в МВД сообщили, что в момент случившегося Князев находился не при исполнении, его уволили из органов.