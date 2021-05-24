Вклад Рунета в российскую экономику составил 6,7 трлн рублей

Вклад экономики Рунета в российскую экономику составил 6,7 трлн рублей, сообщила РАЭК по итогам прошедшего с 19 по 22 мая в Подмосковье Российского интернет-форума.

«Так, на 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%», — отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

22 мая в рамках форума состоялась закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. В мероприятии приняли участие: Максут Шадаев (Министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций), Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей Комиссаров (АНО «Россия — страна возможностей»), Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители российских ИТ-компаний и общественных организаций.

«Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена в рамках Форума. Предложение также было одобрено Сергеем Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета реальных потребностей ИТ-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли», — говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 24 мая, в редакцию «Газеты.Ru».

Кроме того, в качестве одной из прорывных инициатив форума участники встречи отметили предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве.

Также в рамках форума состоялся круглый стол по цифровой трансформации госуслуг, участники которого обсудили цифровую трансформацию, влияние пандемии на изменение портала Госуслуг и перевод государственных электронных сервисов онлайн, количество новых пользователей на портале Госуслуг и масштабирование системы, дистанционное электронное голосование, сдерживающие факторы цифровизации госсектора и функционирование системы безопасности.