В России более 10 млн человек привились от коронавируса

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России от коронавируса полностью привиты более 10 млн человек, сообщает РИА «Новости».

Об этом он рассказал во время XIII Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского.

«Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество более 25 млн прививок», — сказал Акимкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по состоянию на 18 мая первую дозу вакцины от коронавируса получили 1,4 млн москвичей, вторую — на 100 тыс. меньше.

Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».