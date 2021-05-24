В России предстанет перед судом главарь крупнейшей группировки киллеров Джако

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Аслана Гагиева по прозвищу Джако», — говорится в сообщении.

Согласно информации Генпрокуратуры, в период с 2012 по 2013 год по указанию Гагиева в Северной Осетии участниками сформированных им банд были убиты шесть человек, в том числе заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа.

Именно столько убийств предъявляется в рамках данного процесса мужчине. При этом Следственный комитет России сообщал, что в общей сложности на счету группировки Джако около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).