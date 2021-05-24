Названы регионы-лидеры в демографии

Чечня, Тува и Ингушетия стали лидерами «Национального демографического рейтинга субъектов РФ – 2021». Рейтинг был подготовлен федеральным проектом «Трезвая Россия», пишет РИА «Новости».

Эксперты анализировали показатели естественной рождаемости и социальные факторы, влияющие на прирост и убыль населения: рождаемость, прирост населения, число детей на женщину, искусственное прерывание беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.

Лучший результат показали Чечня, Тува и Ингушетия. Столичный регион занял 16-ю строчку. Хуже всего дела обстоят в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.

«Эксперты предложили особо изучить влияние тех или иных социальных факторов на протекающие демографические процессы в регионах, поскольку их характер неоднороден», — говорится в документе.

Отмечается, что поддержка молодых и многодетных семей в вопросе приобретения жилья и популяризация здорового образа жизни положительно влияют на темпы рождаемости. В то же время алкогольная, табачная или наркоугрозы, а также высокая смертность среди младенцев приводят к тому, что в регионах рождается меньше детей.

Ранее помощник президента Максим Орешкин назвал сроки выхода из демографической ямы в России.