Генпрокурор назвал самые распространенные виды мошенничества

Три четверти (210,5 тыс. или 72,3%) мошенничеств в России совершаются через интернет, по телефону или с использованием расчетных (пластиковых) карт. Об этом рассказал начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов в интервью ТАСС.

По его словам, большая часть подобных махинаций проводятся с целью кражи чужого имущества.

В общей сложности в 2020 году в России было зафиксировано 510,3 тыс. киберпреступлений, 75% из них составили мошенничества и кражи. При этом раскрываемость подобных преступлений по итогам минувшего года составила лишь 20%, что на 4% меньше по сравнению с 2019 годом.

Некрасов добавил, что в прошлом году было выявлено свыше 65 тыс. лиц, совершивших преступления с применением информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Ранее Некрасов сообщил, что число киберпреступлений в России достигло масштабов, представляющих угрозу национальной безопасности страны.