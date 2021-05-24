Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Министр юстиции России Константин Чуйченко подержал предложение о замене трудовых мигрантов заключенными. Его слова приводит «Интерфакс».

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», – заявил глава Минюста.

Он подчеркнул, что такая инициатива поможет заключенным, имеющим право на замену наказания исправительными работами. Как пояснил министр, это право сейчас не может быть реализовано в полном объеме из-за несоответствия числа таких заключенных количеству исправительных центров.

«У нас на сегодняшний день порядка 180 тыс. лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, то есть перейти в исправительный центр. Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест», – рассказал Чуйченко.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выдвинул инициативу заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Заключенных было предложено отправлять на работу за пределы колоний — стройки и золотые прииски. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек.

Однако не все в ведомстве согласились с этой идеей. Офицер, сотрудник столичной колонии в беседе с «Газетой.Ru» счел инициативу главы ФСИН «сложно реализуемой»: чтобы избежать побегов, потребуется огромный бюджет на закупку браслетов слежения и возведения глухих заборов.