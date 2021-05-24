Москвич обменял купюры «банка приколов» на 1 млн рублей в банкомате

Житель Москвы загрузил в банкомат купюры «банка приколов» на 1 млн рублей, после чего обналичил уже настоящие деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина внес в банкомат фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей на общую сумму 1 млн рублей. При этом банкомат воспринял купюры как настоящие, после чего москвич перевел сумму на несколько банковских карты и снял деньги.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, инцидент произошел 29 апреля. Злоумышленник перевел деньги на карты «неустановленных лиц» и обналичил их «в неустановленном месте». Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, в настоящее время правоохранительные органы ищут преступника.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге два лжебизнесмена похищали сбережения пенсионеров в помощью купюр «банка приколов».