Самолет Ryanair, экстренно посаженный в Минске, приземлился в Вильнюсе

Пассажирский самолет компании Ryanair, совершивший экстренную посадку в Минске, приземлился в Вильнюсском международном аэропорту. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Вильнюс летели около 170 пассажиров из 12 стран. В том числе среди них были более 90 граждан Литвы, а также граждане стран ЕС, России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии после задержания журналиста.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.