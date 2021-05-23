Число погибших при падении фуникулера в Италии выросло до 13

Тринадцать человек числятся погибшими из-за падения фуникулера в Италии. Об этом сообщает RaiNews.

Ранее сообщалось, что двенадцать человек погибли при падении фуникулера канатной дороги в итальянских Альпах на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте.

Отмечается, что падение кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне могло произойти из-за проблемы с тросом. Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что, по данным итальянского СМИ, осложнило спасательную операцию.

Канатная дорога была вновь открыта для публики вчера после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. При этом в период с 2014 по 2016 год фуникулер полностью отремонтировали, также было проведено тщательное техническое обслуживание, добавили в издании.