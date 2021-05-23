Самолет Ryanair, экстренно посаженный в Минске, готовят к вылету

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, готовят к вылету из аэропорта Минска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

По ее мнению, Протасевич был признан террористом именно в результате действий спецслужб. Она отметила, что уже сообщила об инциденте в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO.