В Минске подтвердили задержание основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA

МВД Белоруссии подтвердило задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) ведомства.

«Основатель телеграм-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, самолет, на котором журналист направлялся из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице.

По данным NEXTA, авиалайнер посадили в Минске после сообщения о «минировании». Также в Telegram-канале сообщается, что Протасевичу в Белоруссии грозит смертная казнь.

СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.