В Петербурге теплоход въехал в Троицкий мост

Прогулочный теплоход въехал в Троцкий мост в Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Авария произошла 23 мая в 11.30 мск. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Уточняется, что прогулочный теплоход «Ромео» принадлежит ООО «Речной трамвай». По предварительным данным, на борту проводились работы по замене электрических кабелей.

Всего на теплоходе находились три человека, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области.