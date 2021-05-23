В Индии зараженным «черной плесенью» удалили глаза

В Индии тысячи людей заразились «черной плесенью», из-за чего 60% пациентов врачи удалили один или два глаза. Об этом пишет The Daily Star.

Медики диагностировали пациентам мукормикоз, который приводил к опухолям глаз и головным болям.

«Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг», — рассказал врач Акшай Наир.

Он уточнил, что в таком случае спасти пациентов уже не представляется возможным. На первых этапах у заразившихся появляются только насморк, легкое онемение лица, припухлость глаз, поэтому многие пациенты откладываются посещение специалистов.

Ранее сообщалось, что индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев этого заболевания.