Гинцбург оценил последствия постковидного синдрома у привитых

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых граждан в случае заражения коронавирусом будут минимальные последствия постковидного синдрома. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, при вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму.

Ранее россиянам дали рекомендации по восстановлению при постковидном синдроме.

До этого иммунолог предупредил о потере слуха и памяти из-за коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».