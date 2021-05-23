В аэропорту Кемерово открыли новый терминал имени Леонова

В аэропорту столицы Кузбасса Кемерово открылся новый терминал, получивший имя Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова, сообщает РИА «Новости».

На открытии присутствовали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и вдова космонавта, Светлана Леонова.

«Мы сейчас зашли в самолет вместе со Светланой Павловной. Я поговорил с пассажирами, у них у всех светились глаза от радости <…> Я думаю, все, кто полетит, кто прилетит сюда, кто будет отсюда улетать, не останутся равнодушным и будут с хорошим настроением», — считает Цивилев.

Строительство нового терминала началось в мае 2020 года, основным застройщиком выступило ООО «Новапорт», которое вложило в строительство 5 млрд рублей.

«Ожидаем, что в ближайшие годы мы увидим миллион пассажиров, вылетающих из Кемерово. Мы ожидаем, что миллионного пассажира мы встретим в 2028 году. По нашему плану в 2022 году… 22 направления будут летать из Кемерово», — заявил один из акционеров «Новапорта» Роман Троценко.

Интерьер нового терминала выполнен в «космическом» дизайне, здесь установлен макет космического корабля «Восход-2», на котором Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым совершили полет в космос. В ходе этого полета, Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос.

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