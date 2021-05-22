Знакомая тренера, выстрелившего женщине в голову, рассказала о его угрозах
Знакомая тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, выстрелившего женщине в голову из сигнального пистолета, рассказала, что он ранее угрожал людям. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».
По ее словам, Егоров часто ведет себя довольно агрессивно. Однажды он даже грозился «вывезти в лес» директора спортшколы, где учил детей фигурному катанию.
«Он пишет всем — тренеру, родителям, руководству. Он прямо угрожает», — сказала она.
Женщина видела, как Егоров 21 мая выстрелил в голову своей знакомой. Она пояснила, что сначала не поверила в серьезность намерений тренера.
«Он наставляет ей в лоб. А ты, говорит, боишься? Она начинает смеяться. Он говорит: «А чего ты ржешь-то?». И начинает просто стрелять», — рассказывает знакомая.
Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил в голову женщине из сигнального пистолета в Москве, она госпитализирована.