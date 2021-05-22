Жириновский предложил создавать специальные магазины для бедных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что для малоимущих граждан нужно создать специальные магазины, в которых они смогут покупать товары по сниженным ценам. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

Также им можно бесплатно раздавать изъятые санкционные продукты, подчеркнул он.

«Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!» — призвал Жириновский.

Также лидер ЛДПР осудил идею о регулировке и заморозке цен государством, поскольку это, по его мнению, приведет к сокращению производства продукции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал работу по сдерживанию роста цен на продукты, назвав ее филигранным процессом. Как стало известно, 30 марта правительство продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.