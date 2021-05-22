Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км
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В Сахалинской области вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км, сообщает МЧС России по региону.
Шлейф от пепла распространился в южном направлении на расстояние до 5 км.
Вулкан Эбеко находится в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского. Его высота достигает 1156 м.
По данным ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался.
Ранее сообщалось, что вулкан Крымский на Камчатке выбросил столб пепла на 8,5 км.
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