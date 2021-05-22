Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

В Сахалинской области вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км, сообщает МЧС России по региону.

Шлейф от пепла распространился в южном направлении на расстояние до 5 км.

Вулкан Эбеко находится в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского. Его высота достигает 1156 м.

По данным ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался.

Ранее сообщалось, что вулкан Крымский на Камчатке выбросил столб пепла на 8,5 км.