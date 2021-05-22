Детский омбудсмен рассказала про опасные для детей аниме

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова назвала опасным тот факт, что в России детям доступны те аниме, которые в Японии имеют маркировку 18+. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью, периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти анимэ — реальная угроза для наших детей», — рассказала Мишонова.

20 января петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории России.

В феврале 2021 года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России аниме «Аки и Сора», размещенное на сайте AnimeTeatr. Также были признаны запрещенными к распространению аниме-сериалы «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах», опубликованные на портале YummyAnime.

В апреле под запрет попали «Этот замечательный мир», «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении в слизь».