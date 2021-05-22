Россияне рассказали о поводах для радости на работе

Каждый десятый россиян назвал день получения премии лучшим в работе, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, у большинства работающих россиян все же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, еще 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своем деле», — рассказали аналитики.

Еще 6% опрошенных заявили, что каждый их рабочий день был по-своему прекрасен, а 5% назвали поводами для радости дни корпоративов, праздников и других мероприятий. По мнению 3%, самым лучшим стал день перевода на удаленную работу или начало отпуска, столько же респондентов с радостью вспомнили о благодарностях от руководства за хорошую работу.

День сдачи проекта назвали лучшим 2% россиян, столько же выделили свой день рождения, отпразднованный в кругу коллег. Еще 15% выделили другие поводы для радости на работе — повышение должности, профессиональные праздники, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты.

При этом 25% опрошенных заявили, что за прошедший год не было ни одного хорошего рабочего дня.

Исследование проводилось во всех округах России среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет, работавших в течение последнего календарного года.

Ранее российская молодежь рассказала о работе мечты.