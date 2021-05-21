В Подмосковье арестованы четыре мигранта за удержание двух попрошаек

Четыре мигранта были арестованы в Подмосковье за незаконное удержание двух женщин, которых они заставляли заниматься попрошайничеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Люберцам судом в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

По информации следствия, 16 мая обвиняемые под предлогом трудоустройства пригласили двух женщин без определенного места жительства в квартиру в Люберцах. Обвиняемые заставили женщин просить подаяния в подземных переходах в Москве и области, отобрав у них документы и удерживая в квартире под угрозой применения насилия.

Врадий уточняет, что потерпевших удерживали в течение трех дней, затем одна из них сбежала из квартиры, спрыгнув с балкона второго этажа. В результате она получила травму позвоночника и стала звать на помощь. По словам представителя ГСУ, очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевшая была госпитализирована.

Также известно, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили потерпевших и свидетелей. Планируется назначение судебно-медицинских, психолого-психиатрических экспертиз фигурантам. Врадий подытожила, что проводится проверка на причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям на территории Москвы и Подмосковья.

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