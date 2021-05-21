В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Толчки зафиксировали в ночь на субботу, 22 мая, в 2.04 по местному времени (пятница, 21.04 мск) около уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе. Эпицентр залегал на глубине 17 км. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Ранее около островного государства Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,0. Сейсмособытие было зафиксировано в 23.35 по времени UTC (2.35 мск) 8 мая. По имеющимся данным, очаг стихии находился на глубине 398 км.

Также землетрясение магнитудой 5,8 недавно было зафиксировано в Японии. Очаг залегал на глубине 190 км. Эпицентр землетрясения располагался в 155 км от острова Исигаки.