Отправлен под суд мужчина, который пытался открыть дверь самолета во время полета
Пассажир самолета, который в сентябре 2020 года в пьяном состоянии избил свою девушку и попытался открыть заднюю дверь самолета, отправлен под суд. Об этом пишет британская газета Metro.
21-летний Александрос Христу возвращался рейсом с Кипра в Бристоль.
Как пишет издание, пассажир выпил перед полетом, и уже когда самолет был в воздухе, поругался со своей девушкой и ударил ее. Затем его пересадили в хвостовую часть самолета, однако Христу продолжил выкрикивать оскорбления в адрес других попутчиков и игнорировал просьбы бортпроводников пристегнуть ремень безопасности.
Кроме того, мужчина плюнул в одного из своих попутчиков и кинул сумку в бортпроводника. Затем Христу попытался открыть заднюю дверь самолета.
Капитан воздушного судна предупредил полицию Бристоля о буйном пассажире на борту. После приземления Христу был задержан правоохранительными органами.
Пассажир был приговорен судом Бристоля к 11 месяцам тюремного заключения. Мужчина признал себя виновным в нахождении в нетрезвом состоянии и нарушении общественного порядка.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир задержал вылет рейса из Шереметьево в Челябинск.