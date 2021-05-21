Отправлен под суд мужчина, который пытался открыть дверь самолета во время полета

Пассажир самолета, который в сентябре 2020 года в пьяном состоянии избил свою девушку и попытался открыть заднюю дверь самолета, отправлен под суд. Об этом пишет британская газета Metro.

21-летний Александрос Христу возвращался рейсом с Кипра в Бристоль.

Как пишет издание, пассажир выпил перед полетом, и уже когда самолет был в воздухе, поругался со своей девушкой и ударил ее. Затем его пересадили в хвостовую часть самолета, однако Христу продолжил выкрикивать оскорбления в адрес других попутчиков и игнорировал просьбы бортпроводников пристегнуть ремень безопасности.

Кроме того, мужчина плюнул в одного из своих попутчиков и кинул сумку в бортпроводника. Затем Христу попытался открыть заднюю дверь самолета.

Капитан воздушного судна предупредил полицию Бристоля о буйном пассажире на борту. После приземления Христу был задержан правоохранительными органами.

Пассажир был приговорен судом Бристоля к 11 месяцам тюремного заключения. Мужчина признал себя виновным в нахождении в нетрезвом состоянии и нарушении общественного порядка.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир задержал вылет рейса из Шереметьево в Челябинск.