В Москве за контрабанду оружия задержали владельца магазина «Папины игрушки»

В Москве правоохранители задержали владельца столичного оружейного магазина «Папины игрушки» Юрия Львовского по уголовному делу о контрабанде оружия и боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России был задержан Львовский Юрий Александрович», — сказал источник.

Он уточнил, что также был задержан глава транспортной компании Михаил Кучменко, который является предполагаемым сообщником Львовского. По местам проживания задержанных прошли обыски, также были изъяты «необходимые по делу документы и другие вещественные доказательства, важные для следствия».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов организованной группой»), максимальное наказание по которой достигает 12 лет.

Ранее в Государственную думу поступил законопроект об изменениях в КоАП, которые позволят усовершенствовать государственный контроль за оборотом оружия.