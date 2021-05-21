РГПУ им. Герцена не будет увольнять преподавателя-богослова, якобы станцевавшего в гей-клубе

В университете не собираются отстранять от работы доцента Кирилла Кожурина после появления в сети видео, где внешне похожий на него мужчина домогается несовершеннолетних в питерском гей-клубе.

Таким образом пресс-секретарь РГПУ им. Герцена Лариса Кузьмина прокомментировала «Газете.Ru» возможность того, что преподаватель философии и член Российского совета Древлеправославной Поморской Церкви Кожурин может быть отстранен от преподавания по факту этого инцидента.

«Никто никогда в жизни не говорил об этом (отстранении Кожурина от преподавания. – ред.). Мы в принципе сразу не бросаемся словами о том, что собираемся кого-то отстранить. Увидев информацию в СМИ, мы выясняли обстоятельства, у студентов на кафедре спрашивали, студенты его характеризовали положительно, как профессионального педагога», — сообщили в пресс-службе университета.

При этом в университете отметили, что сам Кожурин обвинения отрицает.

«Сам он (Кожурин. — ред.) отрицает, что это он. Преподаватель дал объяснение, что это не он, и собирается подавать заявление в правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе.

Ранее Znak.com сообщал о том, что петербургский тиктокер Артем Коротков опубликовал видео, на которых пьяный посетитель гей-клуба домогается несовершеннолетних.

Впоследствии, как сообщил Коротков, он узнал на видео преподавателя философии РГПУ им. Герцена Кирилла Кожурина.