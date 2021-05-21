Чукотский охотник выложил надпись из мертвых гусей для фото

На Чукотке мужчина сфотографировался на фоне сотни убитых гусей. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

Ранее в сети появился снимок, на котором охотник позирует на фоне сотни убитых гусей, выложенных на земле в виде надписи «Чукотка 2021».

«По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось об убийстве краснокнижного тигра в Приамурье.