Друг пострадавшего под Таганрогом рабочего рассказал, что у бригады не было противогазов

Знакомый одного из пострадавших в аварии в Ростовской области Дмитрий сообщил «Газете.Ru», что рабочие водоканала могли нарушить технику безопасности. По его словам, бригаде не выдали газоизмеритель и противогазы.

«Я знаком с одним из тех, кто работал сегодня на коллекторе — он сейчас находится в больнице. Мне звонила его жена и рассказала о том, что случилось. В том поселке, куда они поехали, сливают дерьмо практически со всех близлежащих населенных пунктов. Газоизмеритель им не выдали, о противогазах вообще молчу. Да, они нарушили по факту технику безопасности и, скорее всего, на них всю вину и свалят. Блин, а не полезешь, лишат премии и получишь свои ну 20 тыс. в месяц. А как на это кормить семью? Вот и рискнули. Судя по всему, был выброс метана, сероводорода или аммиака. Жаль ребят, в бригаде хорошие парни работали», — сообщил Дмитрий.

Жертвами инцидента во время очистки коллектора в населенном пункте Дмитриадовка в Ростовской области, по уточненным данным, стали 10 человек. Рабочие МУП «Управление «Водоканал» города Таганрога, как сообщается, отравились метаном. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.