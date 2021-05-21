В Азовском море бурят скважины для поиска пресной воды для Крыма

Научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска под его дном запасов пресной воды для Крыма. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, передает РИА «Новости».

По его словам, специальное научно-исследовательское судно уже приступило к разведывательным работам.

Кабанов также отметил, что пока рано говорить о потенциальных запасах и качестве воды. Научные умозаключения по этому поводу должны быть представлены к 1 июля.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у России получится справиться с обеспечением Крыма водой без возобновления поставок по Северо-Крымскому каналу из Украины.

В прошлом Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Делалось это благодаря идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу. Тем не менее после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подачу воды по каналу в республику прекратили в одностороннем порядке. В результате вопрос, связанный с обеспечением жителей полуострова водой, решали добычей из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения.