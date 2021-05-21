Роспотребнадзор поручил проверить антистресс-игрушки на детей

В Роспотребнадзоре поручили оценить влияние антистресс-игрушек симпл-димпл, сквиш и поп-ит на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверку поручили провести научно-исследовательским институтам.

«Данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали обращать внимание на маркировку и запах игрушки при покупке.

Ранее исследование «Авито» показало, что в России начали набирать популярность новые антистресс-игрушки — «поп ит» и «симп димпл».

«Поп-ит» и «симпл-димпл» — игрушки, сделанные из резины или пластика, с полусферами, которые издают щелкающий звук при нажатии, а игрушки «сквиш» после сжатия принимают прежнюю форму, уточнили в ведомстве.